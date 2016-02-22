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  • 大人全驚呆！ 2歲娃連擲6聖筊拿大獎

  • 台南市北門區蚵寮保安宮，為迎接金雞年，大年初一至初五舉辦擲杯送機車、發財金、金戒指、腳踏車活動，日前進行總決賽時，總共有66人參加，結果由2歲大的洪祥禹連續擲出6個聖杯，獲得價值5萬

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  • 川普酸他收視毒藥 阿諾：來互換工作

  • 共和黨籍前加州州長阿諾史瓦辛格最近跟美國總統川普隔空有番唇槍舌劍。川普笑阿諾主持的電視真人秀收視率低；阿諾則反擊說，為了讓大家睡得安穩，他倆應互換工作。
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