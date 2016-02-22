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  • 長輩別再問啦 過年十句話讓人抓狂

  • 「小時候有紅包領，長大後就不怎麼喜歡過年」，這是許多年輕朋友的心聲！每逢農曆過年，許多人會返鄉跟家人吃團圓飯，最尷尬的就是要想辦法面對親戚排山倒海的質詢！尤其長輩但總是喜歡會問東問西，成了年輕人返鄉過年「害怕」又「尷尬」的難題。

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