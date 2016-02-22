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  • 首家A股上市的拍賣行 北京匡時徵集

  • 北京匡時2017年成為國內首家A上市的拍賣行，成功上市後的北京匡時將依託宏圖高科母公司的各種資源，在品牌推廣、業務拓展、 市場行銷、藝術品金融、大眾藝術消費市場等方面全面優化升級，進 一步增強公司的盈利能力、綜合競爭能力和持續發展能力。

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  • 潘基文弟涉行賄 美要求南韓協助逮人

  • 法新社報導，這項於10日拆封條的起訴書，針對試圖銷售越南河內1項8億美元建築案，指控南韓建設公司京南企業（Keangnam Enterprises）高級主管潘基相（Ban Ki Sang，音譯）與在曼哈頓擔任房地產經紀人的兒子潘周憲（Joo Hyun Bahn，音譯）。
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