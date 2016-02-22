表態角逐中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌表示，他參選是認真的，絕非是前副總統吳敦義的「側翼」。
年金改革國是會議登場，有關勞保部分傳出許多謠言，勞動部今天對外發布4張文宣闢謠，希望讓民眾瞭解年金改革影響。
日本新聞網報導，日本政府正與美國總統川普的團隊進行檯面下協商，盼能在2月上旬安排安倍晉三首相訪美，
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