時代力量黨團總召徐永明表示，年金改革刻不容緩，但最大絆腳石考試院又由一群既得利益者所把持，唯有靠立委貫徹修憲提案廢掉考試
北市一名11歲梁姓學童，在快樂瑪麗安南海分校學美語，但在就讀美語班的七年期間遭到園長以及2名老師虐待，兩年前議員曾陪同家
香港影星杜汶澤在過年期間到台灣旅遊，但卻不小心得了潰瘍性腸胃炎，只好到萬芳醫院就診，沒有健保的他，從就診到領藥只花了台幣
09:01 年後轉職 朴子就業中心連5場
09:00 小孩討厭吃菜！？試試焗烤菠菜培根麵包球
09:00 遠離病毒性腸胃炎 洗手五訣濕、搓、沖、捧、擦
08:51 美股道瓊收紅 漲破2萬點大關
08:50 Mattia Fogliacco任Sisvel國際的首席執行官
08:50 希爾頓全年業績再創新高 為續寫輝煌奠定堅實基礎
08:50 東芝推EMI性能更佳600V/650V超接面N溝道功率MOSFET
08:50 GSMA公佈2017年Glomo獎提名名單
08:49 光環境彩虹燈區 阿嬤拍浪漫婚紗
08:49 瑪麗亞凱莉嗆前男友 一怒燒婚紗
08:46 小英表姊掌勞部不避親 若換馬表姊早被丟鞋
08:45 東京巧克力沙龍展 法朋為台灣打先鋒
08:45 巴西前第一夫人腦死辭世 享壽66歲
08:43 吳德榮：4日回暖 5日轉涼局部雨
08:42 春酒不斷 醫師：慎防酒精性脂肪肝