國民黨主席確定五月廿日改選，選戰作業起跑，但目前除黨主席洪秀柱外，有意挑戰洪的前副總統吳敦義、黨副主席郝龍斌至今仍未表態
迎新年，台北市長柯文哲和妻子陳珮琪今晚同台現身倒數，旅日棒球好手陽岱鋼等也在場，柯文哲致詞時說，感謝市府給民眾滿滿卡司大
土耳其伊斯坦堡知名夜店Reina今天凌晨爆發武裝攻擊，可能造成20至30人受傷，穿著耶
15:33 他演福爾摩斯走紅 原來是小說作者遠親
15:31 跨年疑太累 賴清德下午行程取消
15:30 INFINITE愛台粉 二月再來台福利大放送
15:29 醫院跨年待產 長孫元旦出生了
15:25 電業法闖關臨時會 太陽能業者盼開花結果
15:22 日本新春第一對情侶 前田敦子戀上《你的名字》樂團主唱
15:16 江宏傑福原愛婚宴記者會 滿滿紫色浪漫
15:13 江宏傑福原愛婚宴記者會 滿滿紫色浪漫
15:09 勞動權益自己顧 加班費要會算
15:04 機師醉倒駕駛艙 組員機警通報逮人
15:02 印度礦災增至16死 另7人失聯恐已罹難
15:00 他跨年沒人陪 抓蚊子作伴還取名
14:57 機師醉倒駕駛艙 組員機警通報逮人
14:55 什麼朋友... 徐國勇誤食姑婆芋竟被問這句
14:52 田中實加認錯 坦承身分造假非灣生後代