前中研院長李遠哲說，曾在2000年總統大選前夕因支持陳水扁遭現任海基會董事長田弘茂威脅。田弘茂今天說，他當時絕無言語恐嚇
67歲何伯伯在士林夜市擺攤賣彩券，照顧生病的家人，昨天價值新台幣30萬元彩券卻遭竊，他已做最壞打算，警方今天迅速逮到嫌疑
伊能靜與秦昊婚後生下女兒小米粒，一家生活幸福，不過日前秦昊想要讓老婆跪在門前幫忙拿拖鞋，伊能靜則大方回應「後果你自己負責
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